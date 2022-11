Valentina Repini v deželnem vodstvu Demokratske stranke

Nov deželni tajnik Demokratske stranke Renzo Liva je sporočil imena članov deželnega vodstva oz. tajništva stranke, ki ga sestavlja osem članov. V njem bo Liva skrbel za gospodarstvo in delo, blagajnik ostaja Paolo Mezzorana. Po novem so v deželnem tajništvu Demokratske stranke še Manuela Celotti, županja v občini Treppo Grande na Videmskem, Gloria Favret, predsednica pordenonskega pokrajinskega sveta Demokratske stranke, Linda Tomasinig, županja v Gradišču, Valentina Repini, občinska svetnica v Trstu, Anna Ulian, občinska svetnica v Budoi na Pordenonskem, Franco Lenarduzzi, župan iz Rude na Videmskem, Luca Braidotti, ki bo skrbel za organizacijo in Salvatore Spitaleri, koordinator tajništva, pristojen za komunikacijo. Valentina Repini bo v novem tajništvu pristojna za izobraževanje in enake možnosti.