Varnostni organi udarili po čezmejnem kriminalu

Poostren nadzor na italijansko-slovenski meji, ki ga je vlada Giorgie Meloni uvedla 21. oktobra lani po Hamasovem napadu na Izrael, je v nekaj več kot štirih mesecih »doprinesel« 90 aretiranih oseb, od tega 50 zaradi »spodbujanja k nezakonitemu priseljevanju«. Niso pa zasačili le tihotapcev ljudi, saj so policisti tudi ovadili 362 oseb zaradi tako imenovanih čezmejnih kriminalnih dejanj, kot so npr. uvoz prepovedanih drog, nezakonita posest orožja in tihotapljenje tobačnih izdelkov. Obračun sta danes podala goriška in tržaška kvestura, dan pa ni bil naključen, saj so policisti v današnjih jutranjih urah sklenili obsežno operacijo v boju proti nezakonitim migracijam, ki so jo bili začeli 22. februarja. Po številnih obmejnih območjih severne Italije je več kot 300 policistov v pokrajinah Aosta, Bocen, Como, Cuneo, Imperia, Turin, ter v »naših« Gorici, Trstu in Vidmu tudi s pomočjo helikopterjev iskalo tako italijanske kot tuje državljane, ki imajo opravka oziroma bi lahko bili vpleteni v »poslu« nezakonitih migracij, s katerim je večkrat povezana tudi preprodaja drog.

Včerajšnja operacija je v omenjenih italijanskih pokrajinah privedla do 44 aretacij, 151 ovadb, legitimirali so 12.071 oseb, medtem ko so zasegli več kot 2000 doz hašiša in kokaina. »Operacija je doletela več krajevnih kriminalnih skupin, ki se ukvarjajo s preprodajo drog in v katerih so dejavni nezakoniti priseljenci,« so sporočili policisti. Sedem oseb so aretirali tudi na Tržaškem, kjer so bili varnostni organi aktivni na kopenskih mejnih prehodih pri Rabujezu in pri Fernetičih ter na glavnih prometnicah, ki Trst povezujejo s Slovenijo.



Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.