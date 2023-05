Varuha manjšinskih pravic

Današnje srečanje med italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello in slovensko predsednico Natašo Pirc Musar sodi v sklop nadaljevanja rednega dialoga na najvišji ravni med sosednjima državama. Predsednika nimata neposrednih političnih pristojnosti, ki pripadajo vladama, sta pa moralni avtoriteti in varuha ustav.

Samostojna Slovenija se je vse od prvega predsednika Milana Kučana postavljala kot varuhinja pravic Slovencev v Italiji, kar so konkretno udejanjali tudi Kučanovi nasledniki Janez Drnovšek, Danilo Türk in nazadnje Borut Pahor. Slednji je z Mattarello vzpostavil tudi prijateljski odnos, ki je bil še kako pomemben pri vračanju tržaškega Narodnega doma. Brez prizadevanj Kvirinala in Pahorjeve vztrajnosti bi italijanska vlada nikoli ne privolila v vrnitev za Slovence simbolne in zgodovinske stavbe.

Med pomembnimi temami srečanja predsednikov bo položaj slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji, beseda pa bo gotovo tekla tudi o vojni v Ukrajini, pri kateri sta Rim in Ljubljana na enakih stališčih. V središču pogovora bo tudi Evropska prestolnica kulture 2025 (EPK), ki je skupen projekt Gorice in Nove Gorice. Pirc Musar je napovedala nadaljnjo podporo EPK in izrazila pričakovanje, da bosta obe manjšini v kar največji meri izkoristili priložnosti, ki jih ta ponuja.