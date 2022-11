Več dni oblačno in vetrovno

Ciklon nad Sredozemljem preusmerja proti nam od vzhoda hladen in vlažen zrak. Danes in v prihodnjih dneh, vsaj do vključno petka, bo prevladovalo oblačno vreme z morebitnimi vmesnimi obdobji občasne delne jasnine. Mestoma tudi niso ravno izključene občasne rahle padavine. Pihala bo burja, ki bo prinašala razmeroma hladen zrak. Arso je zaradi močne burje zlasti na Vipavskem, kjer bo lahko presegala hitrost 100 km/h, od danes do vključno četrtka objavil oranžno opozorilo. Drugod bo burja povečini zmerna do močna in bo povečevala občutek ohladitve.

Najnižje nočne temperature bodo ob morju okrog 7 stopinj Celzija, drugod povečini malo pod 5 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo vreme podobno, povečala pa se bo možnost za občasne rahle padavine.