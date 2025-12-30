Več mladoletnikom policisti zasegli pirotehnične izdelke

Koprski policisti so v zadnjih desetih dneh obravnavali enajst kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, pri čemer so zasegli 120 pirotehničnih izdelkov, 73 kategorije F2 in 47 kategorije F3. V petek so tovrstne izdelke zasegli 14-letnikoma pri Boninih in 15-letniku v Šalari, na Bonifiki pa je zagorel zabojnik za smeti. V soboto so zasegli petarde 13-letniku v Ankaranu, 14-letniku na Škofijah ter 16-letniku na Bonifiki. V ponedeljek so zalotili 14-letnika, ki je vrgel petardo na teraso stanovanja.

Policiste PP Postojna so obvestili, da otrok na družbenih medijih razkazuje posest prepovedanih pirotehničnih izdelkov kategorij F2 in F3, katerih glavni učinek je pok. Na njegovem domu so 24. decembra opravili hišno preiskavo in zasegli 717 kosov pirotehnike F2 in F3, katerih prodaja, uporaba in posest so prepovedane. Staršema je bil izdan sklep o zasegu, pirotehnične izdelke bodo uničili, o zadevi pa je bil obveščen Center za socialno delo.

Policisti poudarjajo, da je uporaba ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Vsi pirotehnični izdelki, ki so naprodaj v Sloveniji, pa morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, da je zagotovljena tudi njihova sledljivost, opozarjajo.