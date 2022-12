Več policijskih patrulj zasledovalo voznika začetnika

Novogoriški policisti so danes ponoči v Novi Gorici, v Ulici Tolminskih puntarjev, zaznali kršitev s strani voznika avtomobila. Zapeljali so za njim in ga na Erjavčevi ulici skušali ustaviti z modro lučjo in sireno, vendar njihovih znakov ni upošteval. Pospešil je in vožnjo nadaljeval po novogoriških ulicah, poročajo Primorske novice.

V zasledovanje pobeglega voznika se je vključilo več policijskih patrulj. Med begom pred policisti je voznik vozil tudi po solkanski obvoznici in na koncu zavil v Kromberk, kjer je ob 2.52 ustavil. Med zaustavljanjem je storil več cestnoprometnih prekrškov.

V nadaljevanju postopka so policisti ugotovili, da gre za 22-letnega voznika začetnika. Alkotest je pokazal, da je vozil pijan (0,82 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Hitri test na droge je odklonil, prav tako strokovni pregled v zdravstveni ustanovi.

Policisti so mladeniču odredili pridržanje v policijskih prostorih. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, čaka ga še srečanje s sodnikom.