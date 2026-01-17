Večdnevno rumeno vremensko opozorilo zaradi burje, nato tudi zaradi mraza

Arso je objavil večdnevno rumeno vremensko opozorilo, ki bo veljalo vsaj do vključno srede. V njem opozarja pred burjo, od ponedeljka na severovzhodu in od torka tudi drugod pa tudi pred mrazom.

Opozorilo bo najprej stopilo v veljavo za jugozahod Slovenije, kjer od danes (sobote) ob 21. uri pričakujejo, da bo burja dosegala najvišjo hitrost od 70 do 85 kilometrov na uro.

Jutri (nedelja) bo prav tako na jugozahodu Slovenije ves dan veljalo rumeno opozorilo zaradi burje, do 13. ure zaradi najvišje hitrosti 85 kilometrov na uro, od 13. ure pa zaradi pričakovane hitrosti od 85 do 100 kilometrov na uro.

Podobno rumeno opozorilo velja za ponedeljek, ko je Arso objavil tudi rumeno opozorilo zaradi mraza za severovzhod države.

Za torek in sredo je Arso objavil rumeno opozorilo za vso Slovenijo zaradi nizkih nočnih temperatur, na severovzhodu tudi dnevnih, na jugozahodu pa tudi zaradi burje, ki bo dosegala najvišjo hitrost 85 kilometrov na uro.