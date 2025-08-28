Četrtek, 28 avgust 2025
Iskanje
Kopališča

Večletni pravni spor o Debelem rtiču končno rešen

V sodni poravnavi je slovenska vlada dobila zahodni del območja, kjer so objekti ministrstva za notranje zadeve. Občini so dodelili vzhodni del, na katerem želijo urediti glamping

Spletno uredništvo |
Debeli rtič |
28. avg. 2025 | 16:01
    Večletni pravni spor o Debelem rtiču končno rešen
    Pogled na plažo na Debelem rtiču (CARLO GHIO)
Dark Theme

Slovenska vlada in Občina Ankaran sta se zedinili glede lastninskih pravic na območju kopališča Debeli rtič in tako razrešili večletni spor. V sodni poravnavi je občina dobila vzhodni del območja, kjer želijo urediti glamping. Državno odvetništvo bo zdaj v zemljiško knjigo predlagalo vpis lastninske pravice in dogovorjene stvarne služnosti, s tem pa bo večletna pravdna saga tudi uradno zaključena.

Strani sta junija dosegli sodno poravnavo. Razdelili so več parcel; zahodni del območja, kjer so že obstoječi objekti ministrstva za notranje zadeve, bo v pretežni lasti države. Občina pa je dobila vzhodni del, kjer je kopališče z igrišči, pa tudi nedelujoči dotrajani objekti, kot so sanitarije in gostinski objekt.

Pravni spor se je začel pred šestimi leti, ko je notranje ministrstvo zoper ankaransko občino vložilo tožbo, s katero so želeli ugotoviti lastninske pravice Republike Slovenije na več nepremičninah na približno treh hektarjih območja na Debelem rtiču.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: