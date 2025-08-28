Večletni pravni spor o Debelem rtiču končno rešen

Slovenska vlada in Občina Ankaran sta se zedinili glede lastninskih pravic na območju kopališča Debeli rtič in tako razrešili večletni spor. V sodni poravnavi je občina dobila vzhodni del območja, kjer želijo urediti glamping. Državno odvetništvo bo zdaj v zemljiško knjigo predlagalo vpis lastninske pravice in dogovorjene stvarne služnosti, s tem pa bo večletna pravdna saga tudi uradno zaključena.

Strani sta junija dosegli sodno poravnavo. Razdelili so več parcel; zahodni del območja, kjer so že obstoječi objekti ministrstva za notranje zadeve, bo v pretežni lasti države. Občina pa je dobila vzhodni del, kjer je kopališče z igrišči, pa tudi nedelujoči dotrajani objekti, kot so sanitarije in gostinski objekt.

Pravni spor se je začel pred šestimi leti, ko je notranje ministrstvo zoper ankaransko občino vložilo tožbo, s katero so želeli ugotoviti lastninske pravice Republike Slovenije na več nepremičninah na približno treh hektarjih območja na Debelem rtiču.