Večno raziskujoča

Vida Valenčič je avtorica in voditeljica radijskih in televizijskih programov na deželnem sedežu RAI v Trstu. Njen TV-dokumentarec »14+1« o izrednem alpinističnem paru Nives Meroi in Romanu Benetu je bil prikazan na okrog dvajsetih festivalih. Diplomirala je iz medetničnih odnosov, njena velika ljubezen pa je narava.

Katera je vaša največja odlika?

Življenjska radovednost.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Svobodo duha, občutljivost, sposobnost, da se postaviš na noge po življenjskih padcih.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Svobodo duha, občutljivost, sposobnost, da se postaviš na noge po življenjskih padcih.

Katera je vaša največja šibkost?

Biti vedno dosegljiva (razen ponoči, seveda). Verjetno tudi impulzivnost.

Kaj najraje počenjate?

Sem v naravi. Ob katerikoli uri in v kateremkoli vremenu.

Česa vas je najbolj strah?

Obžalovanja, nemoči pred boleznijo drage osebe.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Leteti kot ptica in plavati v globinah morja kot morska deklica. »Zadostoval« pa bi mi že svet brez covida-19 ...

Kako pa največjo nesrečo?

Prisostvovati mučenju. Če samo pomislim, kaj so prestale ženske med vojno v bivši Jugoslaviji (in seveda v drugih vojnah) ...

Ko bi lahko bila kdo drug, bi bila ...

V sanjah bi bila Marie Curie, Amanda Gorman, Jane Goodall, Bebe Vio, Meryl Streep ...

Kje bi najraje živeli, če ne bi živeli v Devinu?

V Walesu.

Katera je vaša najljubša barva?

Modra.

Katera je vaša najljubša roža?

Vijolica, ker je vedno nepričakovana.

Kaj pa žival?

Konj.

Kdo je vaš najljubši pisatelj/ica?

Annie Ernaux, Isabell Allende, Philip Roth ...

Kdo je vaš najljubši pesnik/ca?

Alda Merini, Miljana Cunta, Konstantinos Kavafis, Miha Obit, Aleš Debeljak ...

Kaj pa najljubši fikcijski junak/inja?

Pika Nogavička, Jane Eyre, Robin Hood.

Katera je vaša najljubša knjiga?

Catherine Dunne In the beginning, ker me je »rešila« v težkem obdobju, Hélène Grimaud Variazioni selvagge zaradi občutka prvinskosti, Fernando Aramburu Patria za razumevanje Baskije.

Vaš najljubši glasbenik/ica oziroma bend?

Elisa.

Katero je vaše sedanje razpoloženje, stanje duha?

Večno razmišljujoče, raziskujoče, občasno melanholično.