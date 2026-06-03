Velike vročine, kot kaže, nekaj časa ne bo

Zelo vroče večdnevno obdobje, ki smo ga beležili zadnje dni v letošnjem maju, se, kot kaže, nekaj časa ne bo ponovilo. Izračuni o nadaljnjem vremenskem dogajanju namreč kažejo, da subtropski anticiklon vsaj še kakih deset do štirinajst dni ne bo več tako soliden kot v minulem obdobju, ko ga je spremljal za konec maja izjemno vroč zrak. Tedaj nam je zagotovil večdnevno sončno vreme in za ta čas visoke temperature. Od 24. maja so med drugim v Trstu namerili sosledje osmih tropskih noči, ko se je najnižja nočna temperatura vseskozi zadrževala nad 20 stopinjami Celzija. Najvišje dnevne temperature so zlasti na Goriškem več dni presegale 33 ali 34 stopinj Celzija.

Ob pronicanju nekoliko bolj svežega severnoatlantskega zraka, ki je v tem tednu začel pritekati za vremenskima frontama, se je subtropski zrak umaknil nad Sredozemlje in v bližnji prihodnosti ne bo občutneje vplival na vreme pri nas. Občasno so bo subtropski zrak približal našim krajem, vendar za zdaj kaže, da le izjemoma, bolj obrobno in ne dolgotrajno. Ozračje se bo sicer v bližnji prihodnosti otoplilo, najhladneje bo predvidoma od danes do vključno petka. Nato bo postopno spet topleje in bo več sonca. Vročine, kakršne smo beležili ob koncu maja, predvidoma še nekaj časa ne bo. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju je do sredine junija pričakovati temperature do največ okrog 15 stopinj Celzija, le občasno morda kaj malega več. Na tej višini bi se morale v glavnem zadrževati med 10 in 15 stopinjami Celzija. Poletno toplo bo, toda še razmeroma prijetno in povečini brez večje vročine.

Sončno vreme se bo vrstilo z občasnimi motnjami. Prva bo na vrsti že ta petek, ko se bodo spet pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Sledilo naj bi do torka ali srede, ko naj bi se nestanovitnost ob novi motnji spet povečala, nekaj povečini sončnih in toplejših dni. Za njo naj bi se ozračje nekoliko otoplilo in naj bi v glavnem mirovalo do konca prihodnjega tedna, ki bo predvidoma spet nekoliko bolj nestanoviten. Najvišje dnevne temperature bodo v obdobjih s pogostejšo jasnino do okrog 30 stopinj Celzija ali izjemoma rahlo višje, noči pa primerne letnemu času. Med občasnimi poslabšanji bodo najvišje dnevne temperature do okrog 25 stopinj Celzija ali le rahlo višje.