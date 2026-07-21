Na hitri cesti avtomobil trčil v skuter, ki je stal v koloni

Na hitri cesti je danes okrog 17. ure v smeri Trsta avtomobil malo pred izvozom pri sedmem pomolu trčil v skuter, ki je stal v koloni, pri čemer je skuter odbilo kakih dvajset metrov stran. Voznik skuterja in potnica sta padla in se poškodovala. Oba so prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so voznika sprejeli z zeleno triažno kodo, potnico pa zaradi udarca v hrbet z rumeno triažno kodo. Nastali so daljši zastoji. Na kraju so bili reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118 in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Kaže, da jo je povzročilo verižno trčenje, v katerega je bilo vpletenih več vozil.