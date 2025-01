Veliko Britanijo prizadele poplave, zdaj pričakujejo sneg in led

V Veliki Britaniji se od srede spopadajo s poplavami, ki so jih v delih države povzročile obilne padavine. V nekaterih mestih, med njimi Manchestru, so razglasili stanje naravne nesreče, več sto prebivalcev pa je moralo zapustiti svoje domove. Oviran je tudi promet, poročajo tuje tiskovne agencije.

Opozorila pred poplavami so v določenem trenutku veljala za več kot 150 krajev po Veliki Britaniji, od tega večinoma v severni Angliji. Zaprtih je bilo več cest, javni prevoz pa so odpovedali ali zamuja.

V Manchestru so pod vodo ostali številni avtomobili, o poplavah pa poročajo tudi iz okrajev Lancashire in Cheshire.

Gasilcem pri reševanju poplavljene lastnine pomagajo gorski reševalci, vendar pa njihovo delo ovirajo nizke temperature.

Župan širšega območja Manchestra Andy Burnham je po poročanju britanskega BBC pohvalil nujne službe, ki so v času novoletnih praznikov delale. Obenem je priznal, da so jih poplave nekoliko presenetile.

Britanska agencija za okolje je opozorila, da bo gladina rek v nekaterih delih države danes še vedno visoka, ter pozvala ljudi, naj se jim izogibajo in naj ne vozijo po poplavljenih cestah.

Voda se je sicer že začela umikati, vendar pa so pristojne službe izdale nova opozorila zaradi snega in ledu. Izjemno hladno vreme naj bi v večjem delu države vztrajalo vsaj do ponedeljka.

V Edinburgu in nekaterih drugih mestih so zaradi poplav in sunkov vetra odpovedali silvestrovanje na prostem in ognjemet. V Londonu, kjer so kljub slabemu vremenu pripravili silvestrski ognjemet, pa so zaradi močnega vetra in dežja prestavili začetek novoletne parade.