»Veliko ljudi se je prepoznalo v medetničnem modelu stranke«

Članici deželnega vodstva Demokratske stranke Valentina Repini ni uspel preboj v deželni svet: za 172 preferenčnih glasov jo je prehitel nekdanji tržaški župan Roberto Cosolini.

Zbrali ste pomenljivo število preferenčnih glasov, ki pa naposled ni zadostovalo za izvolitev v deželni svet. Bi komentirali ta rezultat?

Zelo sem zadovoljna z osebnim rezultatom in tudi z dejstvom, da je – če pogledamo številke – prevladal medetnični model politične participacije. Število preferenčnih glasov, ki so mi jih zaupali, je bilo zame nepričakovano, zato ga pozdravljam z velikim veseljem in se zahvaljujem volivkam in volivcem, ki so me podprli. Dejstvo je, da se je veliko ljudi prepoznalo v medetničnem modelu in je podprlo stranko, ki ni samo slovenska, v letu 2023 odpira marsikatero vprašanje v tem smislu. Mislim, da se moramo kot Slovenci zamisliti glede tega podatka.

Kakšni občutki prevladujejo danes?

Današnjega dne ne doživljam z nobeno grenkobo, ampak z velikim zadovoljstvom zaradi vsega naštetega.