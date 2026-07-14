»Če hočeš vse narediti sam, ne uspeš – velja tako za politiko kot za šport«

Lucio Martini, veteran med tržaškimi košarkarskimi trenerji, je v nedeljo dopolni 80 let.

Koliko življenja ste posvetili košarki?

Mimo tega, da sem nekaj let igral pri mladincih Servolane in za ekipo Ciano Colori, sem leta 1975 opravil izpit za trenerje. Od takrat sem neprekinjeno v košarkarskem svetu.

Katera je trenutno vaša vloga?

Pomagam pri minibasketu v društvu Basket 4 Trieste. Telovadnica je blizu doma, grem peš in ni treba, da grem po avto na Trg Perugino, kjer me je zvečer malce strah. Tudi žena me po 50 letih noče čakati za večerjo. Prav ima. Pa še operacijo sem prestal. Skratka, omejitve so nastopile same. A ne pritožujem se, svoje sem opravil.

S košarko sem spoznal ogromno ljudi in prav lepo je bilo videti, koliko ljudi se me je spomnilo za voščila. Kar se pa tiče uspehov, se ne obremenjujem: prepričan sem, da je 100.000 trenerjev boljših od mene, jih je pa tudi 100.000 slabših. Na koncu uspe tistemu, ki si po naključju dobi Dončića v ekipi. K obračunu naj dodam še hvaležnost, ker sem leta 1990 prvič prišel h KK Bor in tako začel odkrivati nov svet, enako kot med kolesarjenjem po Krasu.

Ste torej košarkarski človek, navdušen za kolo ...

Glede tega naj povem, da sem spremljal Merckxa, a ni on najboljši vseh časov. Najboljši je Pogačar.

Kako torej doživljate prevlado nogometa?

Skoraj z zavistjo. Ko listaš Gazzetto dello Sport in je 48 od 50 strani posvečenih nogometu, ni prijetno. A če ljudem to ne bi ustrezalo, bi časopis že davno faliral. Treba je priznati, da je nogomet velik spektakel.

Spremljate svetovno prvenstvo?

Ne ravno dosti, ker me nogomet dolgočasi. Meni je všeč košarka, ker se stalno zadeva. V nogometu dolgo čakaš in v 89. minuti nastopi silna evforija za ene in depresija za druge. Sta različna športa, meni je pač všeč košarka. Pri nogometu bi takoj uvedel prepoved podaje žoge nazaj čez črto sredine igrišča. In bi ukinil VAR. Če bi se Italiji zgodilo to, kar se je Norveški, bi levica že zahtevala od Giorgie Meloni, naj poroča parlamentu.

Kdo so v današnji košarki Mbappe, Haaland, Messi in Ronaldo?

LeBron James ostaja veliki tako kot Ronaldo. V peterko bi dal še Curryja, Jokića, Edwardsa, Wembanyamo ... Dončića moram seveda tudi omeniti, a ni mi všeč, ker prevzema nase preveč igre. Michael Jordan je bil izreden, a zmagoval je, ker je za sabo imel ekipo. Če vse hočeš narediti sam, ne uspeš. Velja v politiki, velja v športu.