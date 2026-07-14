VREME
DANES
Torek, 14 julij 2026
Iskanje
Lokalna policija

Zasegli so hašiš, MDMA, LSD in anksiolitike ter prijavili šest oseb

Lokalni policisti iz Pordenona so s pomočjo pasje enote izvedli operacijo v boju proti drogam

Spletno uredništvo |
Pordenon |
14. jul. 2026 | 9:11
    Zasegli so hašiš, MDMA, LSD in anksiolitike ter prijavili šest oseb
    Pasja enota pordenonske lokalne policije (OBČINA PORDENON)
Dark Theme

Lokalna policija v Pordenonu je izvedla operacijo proti drogam, razbila mrežo preprodajalcev drog in prijavila šest oseb, prebivalcev Pordenona, Aviana, Maniaga in Porcie. Preiskava, ki jo je izvedla enota pravosodne policije s podporo pasje enote, je privedla do sočasne izvedbe petih hišnih preiskav, ki so bile izvedene v sodelovanju z lokalno policijo v Avianu, San Michele al Tagliamentu in Jesolu ter karabinjerji v Avianu. Zasegli so hašiš, MDMA, znamke LSD, sredstva za redčenje substanc, nezakonito posedovane droge na osnovi anksiolitikov, precizne tehtnice, material za pakiranje odmerkov in gotovino, domnevno gre za izkupiček od preprodaje drog. Odločilnega pomena sta bila policijska psa Keila in Allison.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: