Zasegli so hašiš, MDMA, LSD in anksiolitike ter prijavili šest oseb

Lokalna policija v Pordenonu je izvedla operacijo proti drogam, razbila mrežo preprodajalcev drog in prijavila šest oseb, prebivalcev Pordenona, Aviana, Maniaga in Porcie. Preiskava, ki jo je izvedla enota pravosodne policije s podporo pasje enote, je privedla do sočasne izvedbe petih hišnih preiskav, ki so bile izvedene v sodelovanju z lokalno policijo v Avianu, San Michele al Tagliamentu in Jesolu ter karabinjerji v Avianu. Zasegli so hašiš, MDMA, znamke LSD, sredstva za redčenje substanc, nezakonito posedovane droge na osnovi anksiolitikov, precizne tehtnice, material za pakiranje odmerkov in gotovino, domnevno gre za izkupiček od preprodaje drog. Odločilnega pomena sta bila policijska psa Keila in Allison.