Obiskovalcem naše spletne strani ter bralkam in bralcem želimo lepe in mirne praznične dni. Primorski dnevnik kot drugi časopisi v Italiji v ponedeljek, 25. decembra, in v torek, 26. decembra, ne bo izšel. Spet bomo z vami v sredo, 27. decembra. Medtem pa bomo sveže novice objavljali na spletu.