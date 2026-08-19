Jubilejna, 75. novoletna turneja posebna iz dveh razlogov

V prihajajoči zimski sezoni bo na sporedu jubilejna, 75. izvedba novoletne turneje štirih skakalnic. Že zdaj je znano, da bo ta izvedba smučarskih skokov posebna iz dveh razlogov. Prvič se bodo za lovoriko zlatega orla potegovale tudi ženske in prvič bodo vse moške tekme potekale pod žarometi.

Prizadevanja za organizacijo ženske različice novoletne turneje so potekala vrsto let. Največji izziv za Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) in organizatorje je bil doseči dogovor z gostitelji avstrijskega dela tekmovanja.

Medtem so skakalke tovrstno tekmovanje že okusile prek novoletne turneje v Beljaku in na Ljubnem ob Savinji (sezoni 2021/22 in 2022/23), ko so se pomerile za zlato sovo, ter turneje dveh večerov v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu (sezone 2023/24, 2024/25 in 2025/26).

Zdaj je potrjeno, da se bodo v sezoni 2026/27 ženske prvič pomerile na vseh štirih prizoriščih. Tekmovalke bodo nastopale v istih skakalnih središčih kot moški: začele bodo v Oberstdorfu, nadaljevale v Garmisch-Partenkirchnu in Innsbrucku ter boj za zlatega orla sklenile v Bischofshofnu.

Med turnejo štirih skakalnic bodo veljale najstrožje kvote za nastop v ženskem svetovnem pokalu. Na startnem seznamu kvalifikacij bo lahko nastopilo največ 40 tekmovalk, pri čemer nemške in avstrijske športnice ne bodo mogle izkoristiti nacionalnih kvot.

Startne kvote za žensko turnejo štirih skakalnic bodo določene na podlagi uvrstitve med najboljših 40 na Fisovi lestvici po predbožičnem koncu tedna svetovnega pokala v Engelbergu, piše portal skijumping.pl.

V prvo tekmovalno serijo se bo uvrstilo 30 skakalk, ki se bodo pomerile v 15 parih na izločanje. V finalu bo nastopilo 20 tekmovalk: 15 zmagovalk dvobojev in pet tako imenovanih srečnih poraženk.

Tudi za moške bodo po novem veljala strožja merila glede nacionalnih kvot na novoletni turneji, čeprav ne bodo tako restriktivna kot za ženske, poleg tega bosta Nemčija in Avstrija lahko nastopili z nacionalnima skupinama.

Pričakuje se, da bo v kvalifikacijah za vsako moško tekmo 75. novoletne turneje nastopilo približno 65 do 66 tekmovalcev. V skladu s tradicijo se bo na glavno tekmo uvrstilo 50 smučarskih skakalcev, ki se bodo pomerili v 25 parih na izpadanje. V finalni seriji bo nastopilo 25 zmagovalcev teh dvobojev in pet srečnih poražencev.

Vključitev žensk v program turneje štirih skakalnic je zahtevala spremembe tekmovalnega urnika. Okvirni načrt predvideva tridnevni program dogodkov v vsakem od štirih prizorišč. Prvi dan bo namenjen treningom skakalk. Drugi dan bodo dopoldne potekali treningi skakalcev, popoldne pa kvalifikacije za moške in tekma za ženske; dogajanje se bo zaključilo z večernimi kvalifikacijami za moške. Tretji in hkrati zadnji dan turneje v posameznem kraju bosta na sporedu poskusna serija in tekma za moške.

Prvič v zgodovini bodo vse moške tekme turneje štirih skakalnic potekale pod žarometi. Tako se bosta Garmisch-Partenkirchen in Innsbruck pri organizaciji nočnih tekem pridružila Oberstdorfu in Bischofshofnu, kjer tovrstno osvetlitev uporabljajo že od sezone 2004/05. Vse štiri moške tekme so predvidene ob 16.30.

Prodaja vstopnic za avstrijski prizorišči turneje v Innsbrucku in Bischofshofnu se bo začela ta petek, 21. avgusta, za nemški prizorišči v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu pa 1. septembra.