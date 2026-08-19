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Civilna zaščita iz FJK opozarja na obilne krajevne padavine in na močne nevihte

Rumeno opozorilo, ki ga je objavila danes ob 15. uri, velja od jutrišnjega poldneva do polnoči v petek

Spletno uredništvo |
FJK |
19. avg. 2026 | 15:25
    Civilna zaščita iz FJK opozarja na obilne krajevne padavine in na močne nevihte
    Naliv v Trstu (FOTODAMJ@N/ARHIV)
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Civilna zaščita je ob jutrišnjem poslabšanju vremena danes ob 15. uri objavila rumeno opozorilo za celotno deželo. Veljalo bo od jutrišnjega (četrtkovega) poldneva do polnoči v petek. Opozarja pa na obilne krajevne padavine in na posamezne močne nevihte.

Med četrtkom in petkom se bo v FJK ob dotoku zelo vlažnega zraka v nižjih slojih in okrepljenih višinskih jugozahodnih tokovih močno povečala nestanovitnost, so zapisali.

Od jutrišnjih popoldanskih ur do petkovega večera v FJK pričakujemo nevihte, ki bodo v več presledkih lahko zajele vse predele. Možne bodo močne nevihte z obilnimi krajevnimi padavinami, opozarjajo.

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