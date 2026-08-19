Civilna zaščita iz FJK opozarja na obilne krajevne padavine in na močne nevihte

Civilna zaščita je ob jutrišnjem poslabšanju vremena danes ob 15. uri objavila rumeno opozorilo za celotno deželo. Veljalo bo od jutrišnjega (četrtkovega) poldneva do polnoči v petek. Opozarja pa na obilne krajevne padavine in na posamezne močne nevihte.

Med četrtkom in petkom se bo v FJK ob dotoku zelo vlažnega zraka v nižjih slojih in okrepljenih višinskih jugozahodnih tokovih močno povečala nestanovitnost, so zapisali.

Od jutrišnjih popoldanskih ur do petkovega večera v FJK pričakujemo nevihte, ki bodo v več presledkih lahko zajele vse predele. Možne bodo močne nevihte z obilnimi krajevnimi padavinami, opozarjajo.