Arso: ob plohah in nevihtah bodo lahko hitro naraščale meteorne vode

Po današnjem bolj vročem dnevu se bo vreme v četrtek postopno spreminjalo. Ob gorskih pregradah zahodne Slovenije se bodo čez dan pojavljale plohe in nevihte, pozno popoldne in zvečer pa se bodo padavine z nevihtami okrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastejo meteorne vode in hudourniki, opozarja Arso.

Večinoma suho in stabilno vreme bo vztrajalo danes in večji del četrtka, spet bo bolj vroče. Najvišja dnevna temperatura bo po nižinah okoli 32 stopinj Celzija, najbolj vroče bo na jugovzhodu, so na družbenih omrežjih zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

V višinah bo zapihal jugozahodni veter, s katerim bo iznad Sredozemlja k nam dotekal zelo vlažen zrak. Povečala se bo možnost za nastanek padavin. Ker je temperatura Sredozemskega morja za ta čas ponekod rekordno visoka, bo ob dotoku zelo vlažnega zraka pri nas v četrtek zelo soparno.

Ob gorskih pregradah zahodne Slovenije bo že zjutraj pretežno oblačno, čez dan pa se bodo tam pojavljale plohe in nevihte. Drugod bo večji del dneva večinoma sončno. Pozno popoldne in zvečer se bodo od zahoda padavine z nevihtami okrepile ter se postopno širile v notranjost države, so zapisali na agenciji.

Tudi v petek se bodo zaradi vpliva močnega in vlažnega jugozahodnega zračnega toka čez dan pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. V soboto bodo padavine predvidoma postopno oslabele.

Po trenutnih izračunih vremenskih modelov bo do sobote zvečer v zahodni polovici Slovenije predvidoma padlo od 30 do 80 milimetrov padavin, krajevno lahko tudi več kot 100 milimetrov. Proti vzhodu bo padavin manj, najmanj na severovzhodu države, tam se bodo precej sušne razmere verjetno še nadaljevale, so zapisali na Arsu.

Na agenciji opozarjajo, da se lahko v četrtek zvečer in v petek čez dan predvsem ob gorskih pregradah v zahodni Sloveniji nevihte dalj časa obnavljajo na istem območju. »Suha tla slabše vpijajo vodo, zato lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki, poudarjajo.

Posebno previdnost svetujejo vsem, ki v teh dneh kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug.

Nevihte se bodo iznad severne Italije širile tudi nad severni Jadran, kjer bodo poleg nalivov možni močnejši sunki vetra.