Vetrnice na Kraguoinci ne prepričajo

Projekt o gradnji vetrne elektrarne na območju gore Kraguoinca v Benečiji ne prepriča ne krajanov, ne županov in niti deželne politike. Tak vtis si človek ustvari po številnih izjavah zadnjih dni, potem ko se je na deželi začel upravni postopek za preverjanje potrebe po izvedbi presoje o vplivu na okolje.

Projekt v vrednosti slabih 48 milijonov evrov predlaga družba Ponente Green Power iz Milana, ki načrtuje izgradnjo obrata z imenom Pulfar z nazivno močjo 28,8 megavatov ter sistema za shranjevanje energije z močjo 20 megavatov. Na pobočju Kraguoince bi postavili štiri 200 metrov visoke vetrne turbine z rotorji oz. lopaticami s premerom 162 metrov. Sistem bi zaobjemal ozemlje občin Podbonesec, Tavorjana, Čedad, Mojmag in Špeter, ki ga je milanska družba izbrala zaradi sorazmerno dobre prevetritve in odsotnosti omejitev oz. zaščitenih območij Natura 2000. Po letu dni gradnje bi obrat deloval 30 let, nato bi ga razstavili.

Vse to pa ne prepriča županov omenjenih občin, ki menijo, da bi izgradnja takega obrata uničila ozemlje, zelo podobnih pogledov so tudi nekateri deželni svetniki tako večine kot opozicije. Njihovo zaskrbljenost je v četrtek delil tudi odbornik za okolje Fabio Scoccimarro, ki nasprotuje gradnji tako velikih obratov.?

Projektu nasprotuje tudi pokrajinski tajnik stranke Slovenska skupnost za videmsko pokrajino Miha Coren, ki meni, da mora biti prebivalstvo vključeno v odločanje o prihodnosti svojega območja in opozarja na 21. člen zaščitnega zakona št. 38/2001, ki določa, da morajo tam, kjer živijo Slovenci, upravna ureditev, raba prostora, načrti ter njihovo izvajanje stremeti k varovanju zgodovinsko-kulturnih značilnosti.