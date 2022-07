Videm in Trst prestolnici pretihotapljenega tobaka

Dežela Furlanija - Julijska krajina dokaj uspešno ohranja vodilno vlogo na področju gospodarske izmenjave med Italijo in bližnjimi vzhodnimi regijami, tokrat pa ji je uspel dokaj nezavidljiv podvig. Znova je namreč potrdila svojo strateško vlogo na nezakonitem trgu preprodaje cigaret in drugih tobačnih izdelkov v Italiji. Največ pretihotapljenih izdelkov je bilo lani v Vidmu (33,8 %) in Trstu (21,5 %), kar potrjuje dejstvo, da je naše obmejno območje pomembna postojanka tihotapskih poti, ki se vijejo iz Vzhodne Evrope in Balkana v smeri drugih evropskih držav.V letu 2021 se je cena cigaret povečala v večini evropskih držav. V Italiji je trenutno povprečna cena zavojčka nekaj več kot pet evrov, v primerjavi z letom 2020 pa je višja za vsaj 16 centov. Ravno podražitev izdelkov je povsod glavni vzrok za povečano poulično prodajo, ki je tradicionalno najbolj živahna v bližini pristanišč in ostalih krajev, kjer se zlasti zvečer zadržuje veliko ljudi.V primerjavi z letom 2020 pa se je tihotapljenje cigaret v Italiji zmanjšalo za več kot tretjino in posledično je delež nezakonite prodaje cigaret zgolj 2,2 %, medtem ko Francija in Grčija beležita kar četrtino na črno prodajanih izdelkov. Kljub temu pa ostajajo pristojni zelo previdni, saj vse kaže, da bo zaradi gospodarske in geopolitične nestabilnosti črni trg ponovno doživel razcvet, ki naj bi trajal dokler bo ljudi spremljala splošna negotovost.

Italijanska finančna policija je prepričana, da se je nezakonita prodaja tobačnih izdelkov v zadnjih dveh letih zmanjšala po zaslugi dobrega dela policistov, ki so v okviru številnih mednarodnih operacij razkrinkali vrsto kriminalnih organizacij predvsem v Kampanji, Liguriji, Lombardiji in Trstu – tu so namreč zasegli največ, kar 80,1 ton pretihotapljenega blaga.