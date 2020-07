Visoke koncentracije ozona v Bazovici, Kopru in Novi Gorici

Včerajšnje koncentracije ozona v zraku so ponekod presegle opozorilne vrednosti. ARPA je v Bazovici namerila maksimalno 8-urno vrednost 167 µg/m³, ARSO pa v Novi Gorici 168 µg/m³ in v Kopru 156 µg/m³. Maksimalna urna vrednost v Novi Gorici je včeraj popoldne dosegla 183 µg/m³, pri čemer velja izpostaviti, da je opozorilna vrednost 180 µg/m³, pri maksimalnih 8-urnih vrednostih pa 120 µg/m³.

Ob visokih koncentracijah ozona v zraku strokovnjaki svetujejo, naj se ljudje izogibajo fizičnim dejavnostim na prostem, kajti ozon razdražuje dihalne sluznice.

Ob zdajšnjih vremenskih pogojih je pričakovati, da bodo koncentracije ozona tudi danes in v prihodnjih dneh visoke. Najvišje so v osrednjih dnevnih urah in v popoldanskih urah. Pri nastajanju ozona imata pomembno vlogo vročina in sončno sevanje ob stagnaciji ozračja.