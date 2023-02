Vlaga se je povečala, poskočila tudi zračna onesnaženost

Z obratom tokov od zahoda se je po pričakovanjih danes močno povečala vlaga in je ozračje povečini sivo in zamegljeno, ponekod je tudi nastala megla. Relativna vlaga, ki jo je namerila meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa, je bila ob 11. uri skoraj povsod po deželi več kot 90-odstotna.

Arso je danes objavil opozorilo zaradi povišane ravni delcev PM10 v zraku. Danes in v naslednjih dneh pričakujemo preseganja dnevne mejne vrednosti PM10 v večjem delu Slovenije, so zapisali. Ravni bodo visoke predvsem zjutraj in zvečer, čez dan pa se bodo prehodno nekoliko znižale. Visoke ravni so posledica povečanih izpustov zaradi ogrevanja in neugodnih vremenskih razmer, opozarjajo.

Mejne vrednosti PM10 so bile med 10. in 11. uro že presežene tudi v Novi Gorici in v Kopru, je razvidno s spletnega portala Arso. Mejne vrednosti PM10 so bile že včeraj (Arpa objavlja podatke z enodnevnim zamikom) presežene v Gorici in na treh merilnih postajah v Trstu. Prav tako smo presežek namerili tudi včeraj in danes v Boljuncu.

Danes in jutri se bo nadaljevalo podobno vlažno in oblačno ter stanovitno vreme. Čez dan bo sicer nekaj manj vlage in morda ponekod nekaj delne jasnine.

V nedeljo bo pretežno oblačno, ponekod ni ravno izključeno, da bo padla kakšna kaplja dežja ali da bo rahlo rosilo.

V ponedeljek se bo delno izboljšalo in bo predvidoma tudi vsaj nekaj jasnine.