V Rimu dosegli dogovor o Electroluxu, rešitve tudi za Porcio

Po kar trideseturnem pogajanju so v noči na sredo v Rimu na ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo dosegli dogovor o novem industrijskem načrtu za italijanske obrate švedske multinacionalke Electrolux, ki ima eno izmed svojih izpostav tudi v Furlaniji - Julijski krajini, v Porcii pri Pordenonu, kjer proizvajajo belo tehniko. Za uspeh pogajanj, pri katerih so sodelovali sindikati ter predstavniki podjetja in ki so naposled privedla do dogovora glede zmanjšanja števila zaposlenih, naj bi bila neuradno ključnega pomena tudi pripravljenost predstavnikov ministrstva, ki ga vodi Adolfo Urso, na nadaljevanje pogovorov vse do dosege konsenza, kar se je naposled tudi zgodilo.

Švedska multinacionalka je v Italiji, kjer ima pet proizvodnih obratov, načrtovala zmanjšanje števila zaposlenih za 1719, tako z odpustitvami kot s predčasnimi upokojitvami ali drugimi oblikami končanja zaposlitvenih pogodb, kar bi predstavljalo približno polovično zmanjšanje delovne sile in tudi proizvodnje. V noči na sredo sklenjen dogovor o novem industrijskem načrtu pa predvideva precej manjši obseg zmanjšanja števila zaposlenih, in sicer za največ 902 zaposlena, pa še to izključno s prostovoljnim odhodi, za katere so predvidene denarne spodbude in mehanizmi za blažitev socialne stiske.

Pomenljive novosti se obetajo tudi za obrat v Porcii, v povezavi s katerim je bilo slišati, da ohranja »svojo strateško vlogo«: obstoječi katalog proizvodov, ki obsega pralne in pralno-sušilne stroje, bodo dodatno razširili, je bilo slišati po pogajanju na ministrstvu. Dogovor za Porcio predvideva letno proizvodnjo 688.000 kosov bele tehnike, od katerih bodo približno petino predstavljali pralno-sušilni stroji. Od 100 milijonov evrov finančnih sredstev, ki naj bi jih Electrolux vložil v krepitev italijanske proizvodnje, bo 32 milijonov namenjenih Porcii.