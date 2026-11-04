Demokratom večina v senatu in predstavniškem domu ameriškega kongresa

Projekcije ameriških televizij napovedujejo, da bo demokratska stranka januarja prihodnje leto prevzela večino sedežev v obeh domovih ameriškega kongresa, predstavniškem domu in senatu, kar pomeni odločno zavrnitev politike predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Potem ko so ameriške televizije že nekaj časa napovedovale, da bodo demokrati v skladu s predvolilnimi anketami prevzeli večino v 435-članskem predstavniškem domu kongresa, je pred kratkim postalo jasno, da jim bo to uspelo tudi v 100-članskem senatu.

Za prevzem večine v predstavniškem domu demokrati potrebujejo 218 sedežev, projekcije pa jim napovedujejo najmanj 235 sedežev, verjetno pa še več. V senatu so morali za prevzem večine republikancem odvzeti najmanj štiri sedeže in to so presegli z zmagami v Teksasu, Ohiu, Severni Karolini, Južni Karolini, Kansasu in Iowi.

Pred volitvami so imeli republikanci v senatu 53 sedežev, demokrati pa z dvema neodvisnima skupaj 47. Dosedanji izidi kažejo, da se je položaj obrnil, demokrati pa lahko računajo še na zmagi v Mainu in na Aljaski, kjer so bile predvolilne tekme tesne. Če obdržijo še Michigan, kjer se prav tako obeta tesen izid, bodo imeli v novem senatu kar 55 sedežev, kar presega tudi zanje najbolj optimistične ankete.

V predstavniškem domu imajo republikanci trenutno 218 sedežev, demokrati skupaj z neodvisnim 215, dva sedeža pa sta prazna. Tiskovna agencija je doslej potrdila 181 sedežev za demokrate in 108 za republikance. Projekcije na podlagi delno preštetih izidov v preostalih tekmah pa kažejo, da bodo imeli demokrati od januarja najmanj 235 sedežev, verjetno pa še več.

Demokratom je za prevzem večine v obeh domovih ameriškega kongresa uspelo zmagati v izrazito republikanskih zveznih državah in to tudi v okrožjih, ki so jih republikanci na Trumpovo pobudo prekrojili v svojo korist.