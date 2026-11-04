Kmalu bolj vlažna jesen

Do nedelje bo na vreme pri nas vplival anticiklon, ki se zadržuje nad večjim delom severne in osrednje Evrope. Zagotavljal nam bo stanovitno in povečini sončno ali zmerno oblačno vreme. Proti nam bo od severovzhoda pritekal razmeroma hladen zrak, občasno bo še pihala burja. Noči bodo za ta čas kar mrzle, najvišje dnevne temperature bodo v FJK v do vključno nedelje dosegale do okrog 15 stopinj Celzija.

S prihodnjim tednom se bo, kot kaže, vremenska slika spremenila. Pod vplivom ciklonskega območja, ki se bo poglabljalo nad zahodnim Sredozemljem, bo proti nam z jugozahodnimi tokovi pritekal bolj vlažen in nekoliko toplejši zrak. Obeta se bolj vlažno in oblačno vreme z občasnimi padavinami ali z občasno zamegljenostjo in morebitnim rosenjem. Padavine bodo verjetnejše in pogostejše predvidoma med ponedeljkom in torkom ter proti koncu prihodnjega tedna, ko nas bosta, kot kaže, prešli vremenski fronti. Zlasti v drugi polovici prihodnjega tedna kaže tudi na novo morebitno občutnejšo ohladitev, ko bi lahko vrhove pobelil sneg, ki bi lahko občasno segel tudi do nižjih predelov. Bolj ali manj pogosto jesensko sonce bodo v prihodnjem tednu pogosto prekrivali oblaki.