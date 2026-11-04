Umrl italijanski režiser erotičnih filmov Tinto Brass

Umrl je italijanski režiser Tinto Brass, mednarodno priznan kot mojster erotičnega filma in kot ena najbolj provokativnih ter kontroverznih osebnosti v evropskem filmskem svetu. Star je bil 93 let. Režiserjevo smrt, ki je umrl v Rimu, je v izjavi, posredovani lokalnim medijem, potrdila njegova družina. V njej je tudi izrazila željo za zaseben pogreb v ožjem krogu.
Režiser in scenarist se je rodil 26. marca 1933 v Milanu kot Giovanni Brass. Že v otroških letih si je navedel psevdonim, s katerim bo ostal v spominu in se navezuje na slikarja Tintoretta. Njegov oče je bil znani slikar Italico Brass, rojen v Gorici leta 1870.
Tinto Brass je prve poklicne korake naredil v krogih pariške Cinematheque, na vrhuncu novega vala in celo pomagal mojstru neorealizma Robertu Rosselliniju pri zgodovinskih filmih, kot je General Della Rovere (1959). Po vsem svetu je bil priznan zaradi filmografije z izrazito libertarno, hedonistično in odkrito provokativno naravo. Desetletja je izzival meje uradne cenzure, pri čemer je veliko svojih del spremenil v odmevne družbene in kulturne razprave.
Najbolj očitni primer je njegovo najbolj znano delo Kaligula (1979), s katerim je šokiral gledalce s prikazovanjem orgij. Zaradi tega filma so ga tudi obtožili nekrofilije.