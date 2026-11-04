Umrl italijanski režiser erotičnih filmov Tinto Brass

Umrl je italijanski režiser Tinto Brass, mednarodno priznan kot mojster erotičnega filma in kot ena najbolj provokativnih ter kontroverznih osebnosti v evropskem filmskem svetu. Star je bil 93 let. Režiserjevo smrt, ki je umrl v Rimu, je v izjavi, posredovani lokalnim medijem, potrdila njegova družina. V njej je tudi izrazila željo za zaseben pogreb v ožjem krogu.

Režiser in scenarist se je rodil 26. marca 1933 v Milanu kot Giovanni Brass. Že v otroških letih si je navedel psevdonim, s katerim bo ostal v spominu in se navezuje na slikarja Tintoretta. Njegov oče je bil znani slikar Italico Brass, rojen v Gorici leta 1870.