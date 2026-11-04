Senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar bo guvernerka Minnesote

Dolgoletna senatorka slovenskega rodu, demokratka Amy Klobuchar je bila na torkovih volitvah v ZDA izvoljena za guvernerko zvezne države Minnesota. Na guvernerskih volitvah je dobila 55,49 odstotka glasov ter premagala republikanko Liso Demuth.

Klobuchar je bila v zveznem senatu od leta 2007, leta 2020 se je potegovala tudi za predsedniško nominacijo demokratske stranke, a je nato iz tekme izstopila ter podprla kasnejšega predsednika Joeja Bidna.

Klobuchar bo na položaju nasledila Tima Walza, ki se ni potegoval za nov mandat. Demokrati sicer guvernerski položaj v Minnesoti zasedajo od leta 2011. V zadnjem letu so v tej zvezni državi potekali protesti po odmevnih incidentih, ko so agenti Zvezne službe za priseljevanje (Ice) ubili dva civilista.

Med kampanjo je bila tudi Klobuchar večkrat kritična do delovanja zveznih agentov. 66-letna Klobuchar, ki je že leta med najbolj priljubljenimi politiki v Minnesoti, je slovenskega rodu po očetovi strani, po materini strani pa ima korenine v Nemčiji in Švici. Njen oče Jim Klobuchar je bil v Minnesoti znan športni in politični novinar, njegova starša pa sta se priselila iz Bele krajine.