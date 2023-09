Vodenje Levice prevzema Asta Vrečko

Člani sveta stranke so po enotedenskem glasovanju za koordinatorko Levice izvolili dosedanjo namestnico koordinatorja in ministrico za kulturo Asto Vrečko, je neuradno izvedela STA. Na čelu stranke bo nasledila Luko Mesca, ki je Levico vodil vse od njene ustanovitve.

Mesec, danes tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter podpredsednik vlade, ki je bil ves čas prvi obraz stranke in je stranko popeljal v vlado Roberta Goloba, se tokrat za vnovično kandidaturo na čelu stranke ni odločil. Rezultate junijskega volilnega kongresa, na katerem je od 25 voljenih članov sveta stranke mandat dobilo 15 predstavnikov tako imenovanega levega krila, kritičnega do Meščevega vodenja, je namreč razumel kot določeno nezaupnico.

Vodenje Levice tako po skoraj desetletju delovanja stranke prevzema dosedanja namestnica koordinatorja Asta Vrečko, ki verjame, da ji bo uspelo povezati stranko, uskladiti različne poglede in Levico peljati na novo pot. Za mesto koordinatorja se je sicer potegoval tudi poslanec Miha Kordiš.