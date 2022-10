Voditelji EU dosegli dogovor za cene zemeljskega plina

Voditelji EU so ponoči na zasedanju v Bruslju vendarle dosegli dogovor o ukrepih za soočanje z energetsko draginjo, je sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Med drugim so se zavzeli za uvedbo začasnega dinamičnega cenovnega koridorja za transakcije z zemeljskim plinom. Voditelji držav članic so Evropsko komisijo in Svet EU pozvali, naj »nujno predložita konkretne rešitve« glede ta teden predstavljenih predlogov komisije in dodatnih ukrepov, ki so jih določili v sklepih današnjega zasedanja.

Med temi dodatnimi ukrepi je tudi začasni dinamični cenovni koridor za transakcije z zemeljskim plinom, da bi takoj omejili presežne cene plina, so zapisali voditelji.

Po navedbah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen gre za omejevanje cen na nizozemskem vozlišču za trgovanje z zemeljskim plinom TTF, ki velja za glavno trgovalno vozlišče v Evropi. To je komisija predlagala že v predlogu uredbe, ki ga je predstavila v torek.

Poleg tega so se voditelji zavzeli za oblikovanje dodatnega indeksa za določanje cen plina v pogodbah, ki bo bolje odražal razmere na plinskem trgu, do začetka leta 2023. Določanje cen namreč trenutno temelji na indeksu, vezanem na TTF, ki pa ne odraža več razmer na trgu.

Ministri za energetiko bodo o ukrepih razpravljali v torek na zasedanju v Luxembourgu.