Vodjo racije na Peršmanovi domačiji začasno premestili

Vodjo racije, ki je konec julija potekala na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem, so po navedbah avstrijskega notranjega ministrstva začasno premestili. Posebna komisija pa naj bi poročilo o raciji po novem pripravila v drugi polovici oktobra, danes poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kot je sporočilo ministrstvo, je glede na notranjo preiskavo generalnega direktorata za javno varnost racijo odredil in operativno vodil namestnik direktorja državnega urada za zaščito države in boj proti ekstremizmu na avstrijskem Koroškem. Pisnega naloga za racijo naj ne bi bilo. Podlaga za policijsko operacijo je bil sum kršitve upravnih predpisov o varstvu narave in o kampih. Avstrijski notranji minister Gerhard Karner naj bi bil o intervenciji obveščen naknadno, prav tako direktorica policije na Koroškem in njen namestnik, je še razvidno iz odgovora ministrstva.

Ključno spominsko mesto koroških Slovencev

Racija na antifašističnem taboru v organizaciji slovenskih študentov je poleti močno odmevala, ker je potekala na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev. Tam so 25. aprila 1945 nacistične enote umorile enajst članov slovenskih družin Kogoj in Sadovnik.