Vodstvo FUEN brez slovanskega predstavnika

Letošnji kongres Federalistične unije evropskih narodnosti (FUEN), ki je od 30. septembra do 2. oktobra potekal v nemški prestolnici Berlin (čeprav bi bil moral potekati med Rusi v Estoniji), je videl izpad edine predstavnice slovanskih manjšin iz novega vodstva, saj dosedanja koroška Slovenka Angelika Mlinar ni dobila zadostne podpore, čeprav so jo sam predsednik FUEN, predstavnik Madžarov v Romuniji in evroposlanec Lorant Vincze, ki je bil drugače potrjen na tem mestu, in predstavniki slovanskih manjšin prosili, naj ponovno kandidira. Poleg Vinczeja bodo v novem vodstvu sedeli trije predstavniki nemških manjšin na Danskem, Poljskem in Madžarskem, ladinski predstavnik iz Italije, predstavnik Turkov iz Grčije in zastopnik mladinske organizacije YEN, ki predstavlja Madžare in Nemce v Romuniji.

Sama Mlinarjeva pravi, da ni bila ponovno izvoljena, ker se je postavila proti Madžarski kot državi in proti njenemu premierju Viktorju Orbanu zaradi njegovih izjav v Romuniji (takrat se je izrekel proti »mešanju ras«) in je zato dominantna skupina, ki je pod vplivom Madžarov, ocenila, da ni dovolj pohlevna. »S takim dejanjem FUEN ni več nevladna organizacija, ampak je glasilo madžarske vlade,« pravi Mlinarjeva, ki opozarja, da bo to imelo posledice. Zaiskrilo se je tudi med razpravo, potem ko so predstavniki manjšin v Nemčiji postavili vprašanje o odnosu FUEN-a do Madžarske, potem ko je evropski parlament razsodil, da ta država ne deluje več v mejah demokratične ureditve in je predsednik Vincze odgovoril, da je evropski parlament političen organ, ki izraža politična in ideološka mnenja.

Drugače so delegati kongresa med drugim izrekli kritike na račun sistema zaščite manjšin v Evropi, ki je po njihovem mnenju neustrezen ter pozvali evropske institucije k oblikovanju celovitega pravnega okvirja za pravice manjšin. Prav tako so v zaključni resoluciji obsodili ruski napad na Ukrajino in vojne zločine, hkrati pa poudarili, da je v interesu enotnosti ter rešitve in preprečevanja konfliktov pomembno, da se zaščitijo in podpirajo vse manjšine, ki živijo v tej državi.

Na pobudo Sveta slovenskih organizacij so delegati soglasno sprejeli resolucijo, ki FUEN obvezuje, naj od italijanske vlade zahteva rešitev vprašanja predstavništva slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu, kot to predvideva zaščitni zakon.Kot pridružena članica pa je del FUEN-a po novem postala Slovenska kulturno-gospodarska zveza, katere članstvo bo po poteku določenega poskusnega obdobja postalo redno.