»Vojno sta vendarle sprožila fašizem in nacizem«

Italijanska podmornica Scirè, ki je v začetku druge svetovne vojne napadla in potopila več britanskih vojnih ladij, je uradno postala vojni spomenik. Tako se je sinoči soglasno opredelil senat, ki je ohranil preambulo poslanske zbornice, da so mornarji Scireja umrli v vojni, za katero nosijo odgovornost nacisti in fašisti. Ker je zakon v zbornici doživel zelo široko podporo, je bilo pričakovati, da bo obravnava v senatu le gola formalnost. V resnici ni bilo tako.

Kje se je zataknilo

Zataknilo se je v komisiji za zunanje zadeve in obrambo, kjer so na predlog tržaškega senatorja stranke Bratov Italije (predlagateljico zakona) Roberta Menie iz predloga izločili stavek, ki odgovornost za vojno pripisuje fašistom in nacistom. Levosredinska opozicija je ocenila, da pomeni izločitev navedbe nacifašizma v zakonu hudo in nesprejemljivo dejanje zgodovinskega revizionizma.

Senatorji so po burni razpravi znova vključili v zakon dopolnilo poslancev, ki ga je svojčas predlagala Demokratska stranka. Menia je bil vse prej kot zadovoljen nad razvojem dogajanj in se je na koncu vzdržal glasovanja, čeprav je bil poročevalec zakona, kar je v italijanskem parlamentu zelo nevsakdanja poteza.