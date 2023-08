Vojska se je prebila do Črne, v Tomačevem našli truplo

V Črno na Koroškem, ki je bila od petka zjutraj zaradi posledic naraslih vodotokov in zemeljskih plazov odrezana od sveta, se je uspelo prebiti Slovenski vojski, je na seji vlade povedal minister za obrambo Marjan Šarec.

Po poročanju spletnega Večera je vojska z dvema helikopterjema in skupno 30 vojaki, ki so se tja podali tudi peš, dopoldne prispela v Črno na Koroškem. Minister Šarec pa je glede vojaške pomoči danes na seji vlade povedal še, da se druga enota Slovenske vojske peš prebija do Ljubnega in Solčave.

Črna na Koroškem je bila od petka zjutraj odrezana od sveta, saj so bile poleg prometnih prekinjene tudi telefonske povezave, zato podatki o razsežnosti ujme v tej občini še niso znani. Je pa znano, da je zelo narasla reka Meža, ki poplavlja vzdolž celega toka, od Črne do Dravograda.

Na obrežju Save na območju Tomačevega v Ljubljani pa so dopoldne našli mrtvega moškega. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so ga po doslej zbranih obvestili našli nekaj sto metrov od bivališča, ki ga je imel na obrežju reke. Po prvih podatkih bi bila smrt lahko posledica poplav.

Kot so sporočili ljubljanski policisti, so bili o najdenem moškem obveščeni okoli 11.30. Opravili so ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo v Ljubljani.