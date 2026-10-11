Volišča v Sloveniji zaprta, objavo izidov prestavili za pol ure

Volišča v Sloveniji in na njenih konzularno-diplomatskih predstavništvih, kjer so državljani Republike Slovenije danes lahko glasovali na štirih referendumih, so se ob 19. uri zaprla.

Državna volilna komisija (DVK) je ob tem sporočila, da je bilo glasovanje na volišču na lokaciji OŠ Roje v Občini Domžale podaljšalo do 20.30 ure, saj je bilo glasovanje prekinjeno zaradi smrti volivca na volišču. Rezultati glasovanja bodo zato objavljeni po 20.30 uri in ne ob 20. uri, kot je bilo sprva prvedvideno.

Na DVK so napovedali, da bodo volilni odbori najprej ugotavljali izid glasovanja na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, za katerega je potreben kvorum, potem bodo prešteli glasovnice za posvetovalne referendume o socialni pomoči, o volilni pravici na lokalnih volitvah ter kot zadnje o ukinitvi obveznega plačevanja RTV-prispevka.

Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na voliščih v Sloveniji na referendumih 2026 do 16. ure glasovalo 603.057 volivk in volivcev oziroma 35,53 odstotka volilnih upravičencev. Gre za drugo najvišjo udeležbo na referendumih.

Pred ljubljanskim voliščem omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča, se je ob 19. sicer še vila vrsta čakajočih volivcev. Direktor službe DVK Igor Zorčič je že popoldne napovedal, da bo volilni odbor podaljšal svoje delo, da bodo vsi, ki bodo do 19. ure na območju volišča oz. 50 metrov okoli njega, lahko oddali svoj glas, je poročala STA. Na štetje glasov na drugih voliščih pa to ne bo vplivalo.