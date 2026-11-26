Ostri ovinek sredi Padrič na vogalu pred barom je bil danes zjutraj vnovič prizorišče prometne nesreče. Okrog 7. ure je voznik avtomobila najbrž zaradi neprilagojene hitrosti in mokrega cestišča izgubil nadzor nad vozilom in trčil v obcestni zid, pri čemer ga je nato odbilo in je pristal na boku. Voznika so reševalci službe za nujno medicinsko pomoč prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi lokalni policisti in gasilci. Promet je bil dalj časa oviran.