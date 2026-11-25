Dars pred napovedanim sneženjem v noči na četrtek voznike poziva, naj se na zimske razmere ustrezno pripravijo, poskrbijo za predpisano zimsko opremo vozil ter vožnjo prilagodijo vremenskim razmeram in stanju na cestah. V zahtevnih zimskih razmerah naj se na pot odpravijo le, če je nujno, za pot pa naj predvidijo več časa kot običajno.

Po trenutni vremenski napovedi je najzahtevnejše vozne razmere pričakovati v času četrtkove jutranje prometne konice, ko bo dež prehajal v sneg, ponekod pa bosta vožnjo dodatno oteževali burja in poledica, so danes sporočili z Darsa. »Voznikom svetujemo, naj hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti, povečajo varnostno razdaljo ter se izogibajo sunkovitemu zaviranju in spreminjanju smeri vožnje,« so zapisali.

Voznike posebej opozarjajo, naj ne prehitevajo plužnih vozil, ekipam zimske službe pa naj omogočijo nemoteno opravljanje njihovega dela. Neustrezna zimska oprema in neprilagojena vožnja lahko povzročita zdrse vozil, prometne nesreče in zastoje, ki dodatno otežujejo pluženje in posipanje vozišč, so izpostavili.

Darsove ekipe zimske službe so po njihovih zagotovilih na napovedane zimske razmere pripravljene. Spremljale bodo razvoj vremenskih razmer in stanje vozišč ter pravočasno izvajale preventivno posipanje, ob sneženju pa tudi pluženje in posipanje avtocest in hitrih cest.

»Ob tem spominjamo, da je v Sloveniji od 15. novembra do 15. marca obvezna predpisana zimska oprema vozil. Policija je ta teden napovedala, da bo v prihodnjih dneh poostrila nadzor nad uporabo obvezne zimske opreme,« so zapisali.

Zaradi pričakovanih zimskih razmer na posameznih odsekih avtocestnega omrežja so napovedali tudi izločanje tovornih vozil iz prometa. Izvajali ga bodo glede na razvoj vremenskih razmer in stanje vozišč, o lokacijah in začetku izvajanja ukrepa pa bodo javnost sproti obveščali.

Vse uporabnike avtocest in hitrih cest na Darsu pozivajo, naj pred odhodom na pot in med potjo spremljajo aktualne prometne in vremenske razmere. Prometne informacije so na voljo na spletni strani www.promet.si, v mobilni aplikaciji Promet+ in na telefonski številki 1970.

Padavine se bodo ponoči okrepile in razširile nad večji del Slovenije, meja sneženja pa se bo do četrtkovega jutra spustila do nižin. V severni in severozahodni Sloveniji bi lahko zapadlo od pet do deset centimetrov mokrega snega, je za STA danes povedala dežurna meteorologinja na Agenciji RS za okolje Veronika Hladnik Zakotnik.

V FJK je civilna zaščita objavila rumeno opozorilo za zahodne predele obale. Opozarja pa zlasti med Gradežem in Lignanom na visoko plimovanje ali valovanje morja.