Volitve na koži Južnih Tirolcev

Avstrijski parlament vztraja pri predlogu dvojnega državljanstva (italijanskega in avstrijskega) za pripadnike nemške in ladinske skupnosti na Južnem Tirolskem, ki ga Italija zavrača. Predlog so podprli poslanci doslej vladajoče sredinske Ljudske stranke in skrajno desne Svobodnjaške stranke, vsi ostali, začenši s socialdemokrati, pa so bili proti. Očitno gre za izrazito predvolilno potezo, saj bodo v Avstriji v kratkem predčasne volitve.

Južnotirolska desnica je takoj pozdravila stališče avstrijskega parlamenta, češ da bi dvojno državljanstvo pomenilo še dodatno zbližanje med Tirolci v Avstriji in Italiji. Večinska Južnotirolska ljudska stranka (SVP) pa ne kaže navdušenja nad dvojnim potnim listom za Južne Tirolce, zato, ker se zadeva zanjo ne zdi bistvena, v SVP pa tudi nočejo novih umetno ustvarjenih napetosti med Rimom in Dunajem na koži Južne Tirolske. Pričakovati je, da se bo Italija znova ostro odzvala na avstrijsko stališče, kar bo nedvomno naredila tudi italijanska desnica.