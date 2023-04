Volitve v FJK: ob 19. uri udeležba 29 %

Ob 19. uri se je na volišča v Furlaniji - Julijski krajini odpravilo okrog 29 odstotkov volilnih upravičencev. Kar je precej manj kot leta 2018, ko so bila sicer volišča odprta samo v nedeljo. Pred petimi leti je namreč za deželnega predsednika in sestavo deželnega sveta ob 19. uri glasovalo 38 % volivcev (na Tržaškem 34 %, na Videmskem 40 %). Tudi danes so najvišjo volilno udeležbo zabeležili na Videmskem (kjer v marsikateri občini istočasno izbirajo tudi župana), in sicer 32 %, najnižjo pa na Tržaškem, 26%. V Trstu je šlo na volišča 25 %, v Gorici 27, v Vidmu 36, v Pordenonu pa 29 %.

V slovenskih občinah je volilna udeležba višja od povprečja, na Tržaškem na primer v Občini Repentabor 35 %, v devinsko-nabrežinski občini 32 %, v zgoniški 29 %, v dolinski občini pa 27 %. Na Goriškem so najvišja udeležbo zabeležili v Foljanu - Redipulji (36%), med slovenskimi občinami pa v Števerjanu (33%), medtem ko je v Doberdobu in Sovodnjah šlo na volišča 29% upravičencev.

Vsi volilni sedeži bodo danes odprti do 23. ure, jutri pa od 7. do 15. ure