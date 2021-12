Vozila s tujo registracijo: sodišče EU proti Italiji

Za sodišče Evropske unije so italijanska zakonska določila v okviru t.i. uredbe o varnosti, sprejete decembra leta 2018, o prepovedi vožnje vozil s tujo registracijo, nelegitimna. O tem je preteklega 16. decembra pisal italijanski gospodarski dnevnik Il Sole 24 Ore, po katerem so evropski sodniki osvojili mnenje mirovnega sodnika iz kraja Massa Carrara v zvezi s pritožbo nekega državljana s stalnim bivališčem v Italiji proti težki kazni, ki mu je bila naložena, ker je vozil avto s slovaško registracijo, last žene s stalnim bivališčem na Slovaškem. Kaznovan je bil na podlagi italijanske uredbe o varnosti, ki je poostrila 93. člen prometnega zakonika: le-ta prepoveduje, da osebe, ki imajo več kot 60 dni stalno bivališče v Italiji, vozijo vozila s tujo registracijo oz. jih obvezuje, da v roku 180 dni poskrbijo za novo registracijo v Italiji. Kršitelji pri tem tvegajo denarno kazen v višini 712 do 2848 evrov in tudi zaseg vozila oz. prometnega dovoljenja.

Italijanski mirovni sodnik je domneval, da so določila zaradi stroškov in zapletenosti postopkov preveč obremenjujoča, pa tudi, da gre za diskriminacijo na podlagi državljanstva ter morebitno omejevanje nekaterih pravic državljanov EU, izhajajočih iz Pogodbe o delovanju Evropske unije. Prav v tem so evropski sodniki dali prav italijanskemu kolegu, saj so menili, da primer kaznovanega državljana iz kraja Massa Carrara spada med pretok kapitala, ki ga ščiti 63. člen pogodbe, ki prepoveduje omejevanje pretoka kapitala med državami članicami. Poleg tega italijanska določila z obvezo ponovne registracije vozil nalagajo državljanom dejansko davek na čezmejno uporabo motornih vozil s tujo registracijo, enako pa ni predvideno za vozila, registrirana v Italiji.

Po mnenju odvetnika Mitje Primosiga odločitev sodišča EU vsaj za zdaj ne bo spremenila italijanske zakonodaje, ampak je korak v pravo smer oz. argument, s katerim se bodo posamezniki, ki jim je bila naložena kazen, lahko pritožili, italijanska sodišča pa bodo morala to upoštevati. Primosig meni, da bo to naposled spodbudilo tudi italijansko politiko, da spremeni zakonodajo, kdaj se bo to zgodilo, pa je težko napovedati.