Voznica pravočasno izstopila in stekla na varno

Gasilci iz Latisane so danes ob 14.30 posredovali na avtocesti A4, kjer je zagorel avtomobil. Voznica je kmalu po uvozu v Latisani zaznala težave v motorju, zato se je ustavila na odstavnem pasu. Ravno v trenutku, ko je izstopila iz avtomobila, se je vnel požar. Stekla je na varno in poklicala na pomoč. Gasilci so na kraju pogasili požar in ogenj, ki je zajel tudi travo ob avtocesti. Na kraju so bili tudi policisti in osebje družbe Autovie Venete. Promet je bil oviran, zaprtje avtoceste pa ni bilo potrebno. Vzroke požara, v katerem ni bilo poškodovanih, še preiskujejo. Avtomobil je bil povsem uničen.