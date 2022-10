V kraju Fiume Veneto na Pordenonskem je zjutraj ob zori, okrog 6. ure, 49-letna voznica pri izvozu Cimpello izgubila nadzor nad avtomobilom in iz še nepojasnjenih vzrokov trčila v zid. Reševalci službe 118 so jo prepeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je utrpela lažje poškdobe.