Koprske policiste so včeraj ob 12.40 poklicali delavci, ki se izvajali dela v krožišču na Kozini. Voznik kombija je pripeljal proti centru Kozine, ko so ga delavci ustavili, pri čemer se je razburil in z vozilom oplazil tri osebe, zatem pa odpeljal naprej. Glede na opis vozila policisti zbirajo obvestila in iščejo voznika. Sledi mu kazenska ovadba za kaznivi dejanji nevarne vožnje in zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.