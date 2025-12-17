Nagrade za dela, ki prispevajo k razumevanju Slovencev v Italiji

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) je objavil nagradni natečaj za zaključna magistrska in doktorska dela za študijsko leto 2025/2026. Natečaj je namenjen študentkam in študentom družboslovnih in humanističnih smeri, ki se vsebinsko navezujejo na raziskovalna področja inštituta.

Kdo lahko kandidira in kako

Kandidirajo lahko avtorice in avtorji magistrskih, doktorskih nalog ter diplom štiriletnih študijskih programov, ki so študij zaključili med 1. oktobrom 2022 in 30. novembrom 2025 na univerzah v Italiji, Sloveniji ali drugod. Diplome prve bolonjske stopnje niso upravičene do sodelovanja.

Na natečaj se lahko prijavijo dela, ki izvirno ali pomembno prispevajo k razumevanju slovenske skupnosti v Italiji – njenega družbenega, kulturnega, političnega, gospodarskega, pravnega in izobraževalnega položaja, pa tudi medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks. Dela z drugih področij manjšinskih študij morajo vključevati primerjavo s slovensko skupnostjo v Italiji ali biti drugače relevantna za razumevanje slovenske stvarnosti v Italiji.

Rok za oddajo prijavne dokumentacije je petek, 16. januarja 2026. Izbrane magistrske naloge bodo nagrajene z denarno nagrado v višini 400 evrov, doktorske pa z 800 evri. Podelitev nagrad je predvidena aprila 2026. Podrobnejše informacije in prijavni obrazec so objavljeni na tej spletni strani.