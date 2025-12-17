Na zavodu Itis prijetnejše čakanje na presejalno preiskavo

Na zavodu za zdravstvene storitve Itis v Ulici Pascoli v Trstu so včeraj uradno odprli prenovljene prostore, namenjene deželnemu presejalnemu programu za raka dojk, ki tam deluje že dve leti. Sprejemne sobe je z udobnimi sedeži in mizicami ter z začasno razstavo tržaškega slikarja Paola Cervija Kervisherja opremilo italijansko združenje za boj proti raku Lilt v sodelovanju z zdravstvenim podjetjem Asugi.

Manj skrbi v prijetnem okolju

Prenovljeni prostori se nahajajo ob notranjem vrtu zavoda, kjer je običajno postavljena mobilna zdravstvena enota, t. j. avtodom z mamografom in potrebnimi napravami za rentgensko slikanje dojk. Prostori so dostopni in prijetni. Do pred kratkim so medicinske sestre namreč sprejemale pacientke v pusti sobi z eno mizo in dvema stoloma.

»Preiskava je neprijetna, zato je toliko bolj pomembno, da se pacientke med čakanjem počutijo čim bolj udobno,« je povedal direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana, »udeležba v presejalnem programu je tudi zato v porastu«. Na mobilni enoti izvajajo okrog sto preiskav na dan. Avtodom pa ni vedno postavljen na vrtu zavoda Itis. Tu bo namreč ostal do konca leta, nato ga bodo preselili najprej v Milje in nato v devinsko-nabrežinsko občino. Februarja po ponovno v Trstu.

Do 40 odstotkov manj smrti

Presejalni program za raka dojk omogoča zgodnje odkrivanje bolezni in večjo verjetnost ozdravitve (od 30 do 40 odstotkov manj smrti med ženskami, starimi od 50 do 69 let). Od leta 2005 do letos so v okviru deželnega programa izvedli 1,1 milijona mamografij in privabili do 77,7 odstotka povabljenih žensk, starih od 45 do 74 let.