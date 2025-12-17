Avtomobili na bencin in dizel ostajajo tudi po letu 2035

Predstavniki evropske avtomobilske industrije, poleg njih pa tudi cela serija držav članic EU, katerih vlade - med temi tudi italijanska in nemška - že dalj časa izražajo pomisleke nad zavezami tako imenovanega evropskega zelenega dogovora, so včeraj vknjižili zase pomembno zmago. Krajšo pa je potegnilo okolje, saj bodo prizadevanja za njegovo zaščito spet podrejena gospodarskim ciljem.

Evropska komisija, ki jo zdaj v drugo vodi Ursula von der Leyen, je namreč včeraj predlagala odpravo prepovedi prodaje (in torej proizvodnje) novih vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem od leta 2035 dalje. Ta prepoved je bila sprejeta leta 2023, v času prvega mandata nemške političarke na čelu izvršnega organa EU, včerajšnji odstop pa potrjuje oddaljevanje EU od okoljskih ciljev, ki si jih je sama zadala, da bi ublažila negativen vpliv človeških dejavnosti na okolje, čeprav ob tem Stephane Sojourne, podpredsednik komisije, ki je v njej pristojen za industrijo, trdi, da »cilji ostajajo enaki, spreminja se le način izračuna«.

Kako bo odslej

Pojasnili so, da bodo proizvajalci vozil izpuste lahko deloma kompenzirali z uporabo nizkoogljičnega jekla ali s proizvodnjo vozil na biogoriva. Če je leta 2023 sprejeti dogovor predvideval 100-odstotno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za avtomobile in kombije do leta 2035 glede na vrednosti iz leta 2021, včeraj predstavljeni predlog vsebuje 90-odstotno zmanjšanje omenjenih emisij.

Preostalih deset odstotkov bo še naprej »na voljo« za nadaljnjo proizvodnjo motorjev na bencin ali dizel, pa tudi za proizvodnjo priključnih hibridnih vozil in električnih vozil s t. i. tehnologijo range extender, ki predvideva manjši bencinski motor za polnjenje baterije. To 10-odstotno odstopanje naj bi proizvajalci vozil od leta 2035 kompenzirali z uporabo nizkoogljičnega jekla v proizvodnji ali s proizvodnjo vozil na trajnostna obnovljiva goriva. To pomeni, da bi bila v EU tudi po letu 2035 do določene mere še naprej dovoljena prodaja vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem in priključnih hibridnih vozil.