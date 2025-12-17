Z goljufijo lažnega ropa 75-letnici odnesla nakit

Videmski karabinjerji so v Trstu med krajo zasačili goljufa, ki sta 75-letni ženski z zvijačo ukradla nakit. Moškemu in ženski, ki prihajata iz Kampanije, so začeli slediti v Vidmu, kjer sta prenočevala v B&B-ju. V preteklosti sta namreč že zagrešila kazniva dejanja in se je zato karabinjerjem zdelo sumljivo, da ju je pot zanesla v te kraje.

Sum se je izkazal za upravičenega. V Trstu so namreč opazili, kako je moški vstopil v stanovanje 75-letnice in nato od nje odšel z vrečko v roki. Njegova pajdašica ga je medtem čakala v najetem avtomobilu. Karabinjerji so ju nemudoma ustavili in zasegli ukradeni nakit.

Izdajal se je za karabinjerja

Oškodovanka je nato razložila, da jo je moški poklical po telefonu in se pretvarjal, da je karabinjer. Prepričal jo je, da naj bi eden od njenih vnukov bil vpleten v rop v zlatarni in morajo zato preveriti, če njen nakit sovpada z ukradenim. Ob tem ji je povedal, da bo ponj prišel pooblašenec. Gre za razširjeno prevaro, na katero varnostni organi opozarjajo že dlje časa. V preteklih mesecih so že zabeležili več podobnih prevar.

Oba osumljenca so odpeljali v tržaški zapor. Preiskovalni sodnik je zanju potrdil pripor.