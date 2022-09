»Vprašal me je, če imamo svobodne volitve«

Takrat še princ Charles Windsor, danes kralj Karel III., se je oktobra 1984 mudil v naših krajih, kjer je prestolonaslednik začel svoj prvi obisk v Italiji, je takrat poročal Primorski dnevnik. Prišel je v svojstvu predsednika organizacije Zavodov združenega sveta (UWC), da bi se udeležil odprtja novega šolskega leta Jadranskega zavoda v Devinu. Sprejel ga je takratni devinsko-nabrežinski župan Pavel Fonda, ki je bil z glasovi večinske koalicije KPI-PSI-SSk in ob vzdržanju opozicije na položaj izvoljen le teden dni prej, potem ko je dotedanji župan Albin Škerk odstopil iz zdravstvenih razlogov.

Na odprtju šolskega leta, ki se je odvilo v tržaškem Verdijevem gledališču, je prestolonaslednik dejal, da je Devin pravi kraj za delovanje enega izmed Zavodov združenega sveta, saj je »stična točka med različnimi narodi in kulturami« in sta tu »zgodovinsko prisotna dva naroda«. Drugi dan obiska se je začel v Devinu, kjer je Charles bil gost princa Thurn und Taxis.

»Prišel je na občino, predstavil sem mu občinske svetnike. Podarili smo mu skrinjo. Bilo je prijetno, sproščeno,« se spominja nekdanji župan in psihiater Pavel Fonda. »Zanimivo, da me je vprašal, če imamo svobodne volitve, ker je takrat v devinsko-nabrežinski občini na oblasti bila Komunistična partija Italije,« smeje doda. Povedal mu je, da so volitve svobodne in demokratične.