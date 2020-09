V jutrišnjem Primorskem dnevniku se po poletnem premoru spet vrača mladinska rubrika @Direkt, ki bo izhajala vsak petek. Tokrat bo govora o morebitni selitvi tehniškega zavoda Žige Zoisa in izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana na Canestrinijevo ploščad v park bivše umobolnice pri Sv. Ivanu. Poleg tega so mladi novinarji zbrali mnenja višješolcev iz Trsta in Gorice o začetku šolskega leta v virusnih razmerah.

#bodidirekten