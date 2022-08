Konec tedna se v Dutovlje vrača Praznik terana in pršuta. Dogodek bo letos še posebej občuten, saj priljubljena kulturno-gastronomska prireditev obeležuje okroglo petdeseto obletnico obstoja.

Zlati 50. praznik bo danes ob 21. uri na prireditvenem prostoru v Dutovljah uvedla glasbena prireditev Rock na Krasu. Nastopile bodo skupine Mrfy, Zmelkoow in HeavenX.Jutrišnji praznični dan se bo ob 8. uri začel z degustacijskim pohodom po Teranovi krožni poti in obiskom Bunčetove domačije, Pepinega vrta in Spominske sobe Borisa Pahorja. Štartnina znaša 15 evrov, obvezna je prijava na elektronskem naslovu sezana@visitkras.info ali v turistično-informacijskih centrih v Dutovljah, Sežani, Lokvi in Štanjelu.

Med 16. in 19. uro bodo na prireditvenem prostoru potekale Kraške igre, od 19. ure pa bo na Bunčetovi domačiji razstava vin. Dogodku vsako leto kraljuje kraljica terana. Letošnjo izvoljenko bodo razglasili ob 21. uri. Dan se bo ob 21.30 zaključil z nastopom skupin Tulio Furlanič & Kamnolomi, De Peachkiss in Kingston. V nedeljo se bo mogoče na teran in pršut odpraviti s kolesom. Start bo ob 9. uri v Dutovljah, 25-kilometrska trasa ni primerna za mlajše od 13 let. Med 13. uro in 15.30 bosta nastopili zasedbi Kraška harmonika in Godba Salež; ob 15. uri bo zaigrala sežanska godba, mažoretke iz Povirja pa bodo zaplesale. Ob 16. uri bo z vaškega trga v Dutovljah krenila povorka vozov. Uro kasneje bodo nagradili tudi najboljše terane, prisotne bosta zabavala Boris Devetak in Boris Kobal. Slovesni praznik bosta ob 19. uri sklenili skupini Dejan Dogaja & bend in Čuki. Jutri in v nedeljo bodo v Dutovljah in okolici ves dan odprte kleti. Jutri si bo mogoče vsako polno uro med 10. in 16. uro brezplačno ogledati spominsko sobo Borisa Pahorja v Dutovljah. Soba bo odprta tudi v nedeljo med 10. in 15. uro. V nedeljo pa bo Pršutarna Kras Šepulje vrata obiskovalcem odprla med 10. in 18. uro. Celoten program je na razpolago na tej spletni strani.